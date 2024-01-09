В Краснодаре распроданы билеты на концерт возмутившей Мизулину группы «Щенки»

Концерт группы «Щенки» запланирован на 19 апреля в «Кроп Arena» в Краснодаре.

По данным СМИ, участник панк-группы «Щенки» Максим Тесли во время концерта в Санкт-Петербурге пел на сцене почти полностью обнаженный.

На деятельность коллектива обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Рэперу Vacio, который известен за носок на одном месте на «голой вечеринке», вручили повестку в военкомат. Тем временем, у него обнаружился подражатель — солист некой группы «Щенки». Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — написала Екатерина Мизулина в Telegram.

По данным порталов по продаже билетов, на концерт группы в Краснодаре осталось всего 13 свободных мест. Билеты на балкон и в фан-зоны полностью распроданы.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что выступление в Санкт-Петербурге содержит пропаганду ЛГБТ. Виталий Бородин заявил о подготовке обращения по факту произошедшего в следственные органы для возбуждения уголовного дела.о подготовке обращения в следственные органы для возбуждения уголовного дела, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Киркоров, Билан, Лолита и Собчак извинились за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой. Филипп Киркоров считает, что такие «оплошности» с его стороны не должны становиться причиной ограничения его творчества в России.