Ушел в отставку глава села на Кубани, где показали скандальную «взрослую» сказку

В Доме культуры села Шабельское Щербиновского района 31 декабря 2023 года показали театрализованное представление, которое называлось «Чудеса там, где в них верят».

Некоторые местные жители по ошибке привели на спектакль детей. Во время представления выяснилось, что это представление для взрослых, хотя информация об этом была указана на афише. Отрывок спектакля выложили в соцсети. Видео возмутило местных жителей. По их данным, после скандала со спектаклем, сотрудники ДК уволились.

Вечером 12 января после скандала в соцсетях появилась информация, что глава села Шабельское — 27-летний Михаил Игнатенко ушел в отставку.

«Депутаты Совета Шабельского сельского поселения единогласно приняли отставку главы Михаила Игнатенко по собственному желанию», — говорится в паблике Шабельского сельского поселения в соцсетях.

Михаил Игнатенко — уроженец Шабельского. В 2017 году он окончил Ростовский государственный экономический университет. Работать в сельской администрации начал в 2019 году. Главой Шабельского стал в 2021 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», скандальной «взрослой» вечеринки в Шабельском заинтересовались правоохранительные органы. По данному факту полиция проводит проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.