Мэра Апшеронска арестовали за превышение должностных полномочий

Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы Апшеронского городского поселения. Незаконные действия чиновника пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что в сентябре 2023 года между администрацией города и строительной компанией была заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильного моста на улице Спорта в Апшеронске.

По данным следствия, подрядчик обнаружил инженерные сети, которые не позволяли начать строительные монтажные работы, и сообщил об этом мэру. Глава города знал, что муниципалитет обязан устранить препятствия для реконструкции, однако решил незаконно обязать подрядчика выполнить эти работы. В ходе нескольких личных встреч с гендиректором компании мэр требовал заключить допсоглашение о переносе сроков работ, а также передать ему 1,2 млн рублей, чтобы передать их организации, которая демонтирует инженерные сети.

Гендиректор согласился на требования главы города, но понимал, что его действия носят, противоправный характер, поэтому сообщил в правоохранительные органы. В ходе передачи денег злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Главе города предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Мэра Апшеронска заключили под стражу на 1 месяц и 25 суток, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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