Начальника отдела судебных приставов обвиняют в превышении полномочий на Кубани

Расследование уголовного дела завершили в отношении бывшей врио начальника Приморско-Ахтарского районного отделения судебных приставов. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

Установили, что на недвижимость руководителя одной из организаций Приморско-Ахтарска наложили ограничение на регистрационные действия из-за задолженности.

В июле 2023 года он обратился к врио начальника районного отделения судебных приставов, чтобы снять ограничения. Он мотивировал свою просьбу тем, что у недвижимости якобы сменился собственник, и у него есть соответствующие документы. Руководитель отделения приставов знала, что у мужчины есть непогашенный долг, а в отношении него открыто исполнительное производство. Она не стала проверять документы и поручила своей подчиненной вынести постановление о снятии запрета.

Возбудили уголовное дело, обвиняемая признала вину в полном объеме. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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