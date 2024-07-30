Капитальный ремонт моста в Апшеронске планируют завершить в 2024 году

В Апшеронске затягивается капитальный ремонт автомобильного моста. Работы начали еще в декабре 2023 года, а закончить планировали 2 июля 2024-го. Но до сих пор ни проехать ни пройти по мосту невозможно.

Мост через реку Туху соединяет две половины города. Из-за затяжного ремонта переправы людям приходится делать большой крюк.

Пенсионерке Татьяне Чекиной для оплаты коммунальных счетов и похода на рынок приходится ехать на маршрутке и идти пешком, хотя раньше дорога через мост занимала не более пяти минут.

«Столько неудобств, что людям, которые приезжают на рынок, приходится делать крюк. Я сама так хожу. Это тяжело», — сетует Татьяна Чекина.

Также местные жители страдают из-за многочисленных пробок в часы пик, от которых должен избавить мост.

— От дома до работы ехать было немного. Теперь — почти 40 минут из-за пробки.

— С 8:00 до 9:00 там пробки. Для нашего маленького города это нонсенс.

— По городу проехать, на рынок, на речку — тяжело.

Ремонт начали еще полгода назад, но со сроками затянули. Городские коммуникации также замедляли реконструкцию, поскольку по одну сторону моста находится оптоволокно интернета, а с другой стороны — трубы водоканала и газа. Помимо этого есть еще ряд причин, которые влияли на время реконструкции.

«В течение шести месяцев нам не предоставляли площадку из-за того, что не была демонтирована газовая труба. При демонтаже обнаружили, что шкафные стенки были абсолютно разрушены. Также здесь проходят сети «Ростелекома», которые тоже доставляют трудности в работе», — говорит представитель генерального подрядчика Сергей Сеник.

Пока строительство продолжается. В администрации района сообщили, что терпеть неудобства жителям придется не долго. На объекте начались масштабные работы. В ремонте задействовали дополнительную технику.

«Все направим на то, чтобы завершить работы в этом году. Все обстоятельства, озвученные со стороны подрядчика и со стороны заказчика имеют место быть. Безусловно идет отставание сроков. По нему есть обоснование», — рассказывает заместитель главы Апшеронского района Вячеслав Муха.

Запустить реверсивное движение по мосту планируют к осени, чтобы 1 сентября родители смогли через него отвезти в школу своих детей.

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