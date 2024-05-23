Капитальный ремонт моста через канал в Славянском районе завершили раньше срока

Мост длиной почти 40 м по дороге в село Ачуево начали ремонтировать в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Из-за обильных осадков, вызвавших подтопления опор и свай моста, конструкция начала разрушаться. Также повреждения вызвало бесконтрольное движение грузовиков, вес которых превышал установленные ограничения.

В итоге было решено провести капитальный ремонт объекта.

«Учитывая опасный интенсивный рост повреждений насадок опор и угрозу обрушения сооружения, временно прекратили движение транспортных средств по сооружению. На сегодняшний день ремонтные работы выполнили в полном объеме и раньше установленных сроков», — цитирует первого заместителя главы минтранспорта региона Андрея Косьянова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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