Мэр Новороссийска рассказал о тушении крупного пожара на мусорном полигоне

Оперативные службы продолжают тушить пожар на мусорном полигоне на горе Щелба, который начался в ночь на 23 августа.

По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, ориентировочная площадь пожара остается 2 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня на данный момент нет.

На месте работают 47 человек, 25 единиц техники и 5 мотопомп. Дополнительно для тушения пригнали 6 водовозок — они заправляют пожарные машины.

«Основные работы проводятся на вершине свалки. Сейчас спасатели отсыпают грунт и продолжают пролив воды. Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замглавы города Александр Яменсков подтвердил, что причина пожара — возгорание мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием мусора.