Мэр Новороссийска: мусорный полигон в Борисовке не будут расширять

Такое решение приняли депутаты Новороссийска на комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту генплана.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко 3 сентября сообщил о том, что территорию мусорного полигона в Борисовке расширять не будут. Кроме того, кладбища на улице Герцена в районе улиц Тобольской, Камской, Рассветной в Приморском внутригородском районе также не будет.

По итогам комиссии приняли решение не устанавливать в Мысхако зону смешанной, общественно-деловой и курортной застройки.

В районе улиц Щелевой и Пенайской в Восточном внутригородском районе установили жилую зону без сохранения многофункциональной общественно-деловой зоны, сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новое кладбище планировали открыть рядом с бывшим военным госпиталем на улице Герцена. Жители улицы Видова были возмущены таким соседством — по их словам, кладбище будет располагаться всего в 400 м от домов, школ и детских садов.

Кроме того, отводимый под кладбище участок должен иметь уклон в противоположную от населенных пунктов сторону по требованиям СанПиН. Новое же кладбище должно было располагаться на склоне горы — при сильных дождях стоки с кладбища стекали бы в сторону жилых домов на улицах Камской, Рассветной и Тобольской. Депутаты 3 сентября проголосовали против строительства нового кладбища в Новороссийске.