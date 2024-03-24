Мэр Краснодара возложил цветы у мемориала в память о погибших в Подмосковье

Глава Краснодара Евгений Наумов вместе с сыном в общенациональный день траура 24 марта возложил цветы к стихийному мемориалу у храма Святого Александра Невского.

«Краснодар скорбит вместе со всеми россиянами по жертвам теракта в Подмосковье. Родным и близким погибших — соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Всем пострадавшим — сил и здоровья», — написал мэр кубанской столицы в своем Telegram.

Жители Краснодара второй день несут к мемориалу около храма Александра Невского цветы, лампады и детские игрушки.

В храмах Краснодара проходят поминальные службы по погибшим в теракте.

Сдать кровь в Краснодаре можно на станции переливания крови на улице Димитрова, 166, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России обратился к гражданам и объявил 24 марта днем общенационального траура. Губернатор Краснодарского края в своих соцсетях написал о том, что жители Кубани глубоко скорбят вместе с близкими погибших и пострадавших в теракте в Красногорске.