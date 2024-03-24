Кондратьев: глубоко скорбим вместе с близкими погибших и пострадавших в теракте

Общенациональный однодневный траур в связи с терактом, произошедшим в подмосковном «Крокус сити холле», объявил президент России Владимир Путин.

В стране приспустили государственные флаги, отменены массовые развлекательные мероприятия, а также передачи по телевидению.

«Глубоко скорбим вместе с близкими погибших и пострадавших в теракте в Красногорске», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России обратился к гражданам и объявил 24 марта днем общенационального траура. В Краснодарском крае до 31 марта отменены все физкультурно-массовые мероприятия. Вениамин Кондратьев сообщил об отмене в Краснодарском крае массовых развлекательных мероприятий 24 марта.