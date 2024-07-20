Мэр Краснодара: свет вернулся во все дома на Краеведа Соловьева и Крузенштерна

Из-за аварии на электросетях без света и воды сутки оставались жители нескольких ЖК. Люди были возмущены и перекрыли улицу, требуя возобновить подачу электроэнергии.

Около 16:00 свет зажегся в первом доме, затем электроэнергия постепенно возвращалась и в другие.

«Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители домов вышли на улицу Краеведа Соловьева и прилегающие к ней и требовали восстановления энергоснабжения. У многих воды и электричества не было по 8-10 часов в день, а последние сутки они не подавались вообще.

Мэр Краснодара приехал к жителям и пообещал остаться с ними на улице пока не дадут свет.