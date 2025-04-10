Мемориальный знак в память о погибших на СВО земляках открыли в Абинском районе

Мемориал установили на аллее Славы в станице Холмской. В церемонии его открытия приняли участие представители власти, духовенства, казаки и местные жители.

Память бойцов, героически отдавших жизнь при исполнении воинского долга, почтили минутой молчания. После к новому мемориалу возложили цветы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще один мемориал участникам СВО и локальных войн установят в Армавире в сквере у Вечного огня. Комплекс будет включать уже существующую фигуру ангела и новые бронзовые скульптуры военнослужащих. Отрыть его в сентябре, к 186-летию Армавира.

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Подвиг младшего политрука Еременко впервые запечатлел военный корреспондент во время контратаки советских бойцов под Луганском в июле 1942 года. Тогда фотография стала символом стойкости и несгибаемого духа советских солдат.

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