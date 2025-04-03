Мемориал участникам СВО и локальных войн установят в Армавире

Мемориал в честь бойцов спецоперации и локальных военных конфликтов планируют обустроить в сквере у Вечного огня.

Комплекс будет включать уже существующую фигуру ангела и новые бронзовые скульптуры военнослужащих.

«Новый мемориал станет символом благодарности и признательности жителям Армавира, отдавшим свои жизни во имя мира и свободы», — сообщает пресс-служба администрации города.

Отрыть мемориальный комплекс планируют в сентябре, к 186-летию Армавира.

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Подвиг младшего политрука Еременко впервые запечатлел военный корреспондент во время контратаки советских бойцов под Луганском в июле 1942 года. Тогда фотография стала символом стойкости и несгибаемого духа советских солдат.

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