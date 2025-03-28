В Краснодаре завершили мурал Герою Советского Союза Еременко и бойцам СВО

Патриотический рисунок появился на стене одного из торговых объектов на улице Красных Партизан.

Авторы рисунка — художники краснодарского творческого объединения StenaClub. По их словам, увековечить подвиг легендарного комбата Героя Советского Союза Алексея Еременко планировали давно.

Подвиг младшего политрука Еременко впервые запечатлел военный корреспондент во время контратаки советских бойцов под Луганском в июле 1942 года. Тогда фотография стала символом стойкости и несгибаемого духа советских солдат. В этом году 31 марта знаменитому комбату исполнилось бы 119 лет.

На месте его гибели установили памятник, который во время спецоперации удалось защитить от разрушения солдатами ВСУ, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара в Telegram.

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