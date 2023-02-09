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Медведя из разоренного сафари-парка 9 февраля перевезут на базу Сочинского географического общества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/medvedya-iz-razorennogo-safari-parka-9-fevralya-perevezut-na-bazu-sochinskogo-geograficheskogo-obshhestva
Медведя из разоренного сафари-парка 9 февраля перевезут на базу Сочинского географического общества
Медведя из разоренного сафари-парка 9 февраля перевезут на базу Сочинского географического общества

Об этом сообщил председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.

Из заброшенного парка по просьбе бывшей сотрудницы уже вывезли 25 питомцев, некоторых взял к себе Кавказский заповедник.

Организация транспортировки медведя заняла время, поэтому он последний остался в вольере. Нужно было найти подходящие машины, а также привлечь сотрудников ГИБДД, мэрию и спасателей, чтобы перевезти хищника, рассказал председатель общества.

«Он будет на частной территории члена общества, то есть это закрытая база, которая будет кормить его, и будем оплачивать бывшей заведующей сафари-парка, которая всех их содержала, она будет ухаживать за животными» , — сказал Зобнин.

Для медведя подготовят комфортный вольер — зверь будет оставаться на базе географического общества, пока ему не найдут другое место. Сейчас им интересуются организации по защите диких животных из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, передает слова Александра Зобнина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большую часть животных из разоренного сафари-парка вывезли Сочинское географическое общество, эколого-биологический центр Сочи. Два верблюда, два яка и олень сбежали в лес, животных ищут. Енотов и шакала забрали в Кавказский заповедник.

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