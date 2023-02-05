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Два верблюда и олень сбежали из разоренного сафари-парка в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-verblyuda-i-olen-sbezhali-iz-razorennogo-safari-parka-v-sochi
Два верблюда и олень сбежали из разоренного сафари-парка в Сочи
Фото simple-fauna.ru

В Сочи из сафари-парка, который оставили собственники, сбежали в лес два верблюда, два яка и олень. 

По словам сотрудницы, в частном зоопарке находились около 500 животных.

«Часть животных погибли, некоторых успели продать. В лес сбежали два верблюда, два яка, а также один олень. Мы забрали пять мангустов, четырех носух, 13 морских свинок, кролика, двух орланов, орла-могильника, филина, двух дикобразов, трех степных лис (корсак). В парке продолжают находиться медведь, шакал и четыре енота», — цитирует «Ъ-Кубань» члена Сочинского географического общества Александру Баеву.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у бизнеса начались проблемы, сменился собственник, искали спонсора, а закончилось все тем, что одних животных пришлось продать, а другие остались никому не нужны. Некоторые ушли в дикий лес. Помочь решили две организации — Эколого-биологический центр и Сочинское географическое общество.

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