Енотов и шакала из разоренного сафари-парка в Сочи забрали в Кавказский заповедник

На территории сафари-парка в селе Ахштырь в Адлере остаются бурый медведь, верблюды и яки.

На территории сафари-парка и входящего в его состав зоопарка в селе Ахштырь содержали более 50 видов животных, в том числе экзотические виды хищников. После того, как у владельцев бизнеса начались проблемы, львов, тигров, кенгуру и многих других продали в зоопарки. На территории разоренного сафари-парка остались несколько верблюдов, яков, олень, медведь, мелкие млекопитающие и птицы.

Часть животных забрали представители Сочинского географического общества, Эколого-биологического центра Сочи, а также экологи и общественники. А 5 февраля специалисты Кавказского заповедника вывезли из парка трех енотов и шакала. Чтобы вызволить их из клеток, пришлось разобрать часть конструкций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник».

По оценкам специалистов вольерного комплекса «Лаура», животные выглядят вполне здоровыми. Опасение вызывает состояние только одного енота. Предполагают, что животное возрастное.

«Будем оперативно выявлять причину. Возьмем на анализ кровь, сделаем снимки, будем лечить, выхаживать», — сказала ветеринарный врач Вольерного комплекса Дарья Чеботарь.

Сейчас еноты и шакал находятся на карантине во временных вольерах комплекса «Лаура». Зверей обработают от паразитов, при необходимости возьмут дополнительные анализы. Планируется, что уже через 10 дней их переведут в общие вольеры. У спасенных зверей есть клички: енотов зовут Мишка, Григорий и Иваныч, шакала — Кай.

Директор Кавказского заповедника отметил, что взяли только енотов и шакала, так как нет возможности содержать те виды, что не обитают в природе Кавказа. В настоящее время решается вопрос с передачей из зоопарка медведя по кличке Винни-Пух, который раньше «работал» в цирке. Забрать его сразу было невозможно, так как зверь очень опасный и сильный. Чтобы обеспечить безопасность туристов, посещающих вольерный комплекс, необходим специальный вольер, которого пока нет. Вопрос по новому месту жительства медведя директор Кавказского заповедника взял под личный контроль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большую часть животных из разоренного сафари-парка вывезли Сочинское географическое общество, эколого-биологический центр Сочи, а также экологи и общественники города. Два верблюда, два яка и олень сбежали в лес, животных ищут.