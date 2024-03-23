МЧС: в «Крокус Сити Холле» ликвидировали открытое горение

Спустя почти сутки после теракта в «Крокус Сити Холле» пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщили в МЧС России 23 марта в 19:30.

Продолжается проливка конструкций здания и разбор завалов. На месте ЧП работают 104 человека и 19 единиц техники.

Известно, что больше всего при пожаре в результате теракта пострадал концертный зал — он выгорел полностью, частично обрушился потолок.

«Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы. Сейчас есть сложность — затруднен доступ к стене, которую необходимо снести», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

В ближайшее время ожидается спецтехника, которая поможет очистить доступ и обеспечить проход спасателям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СК РФ на 16:20 23 марта, число погибших в результате теракта составило 133 человека. Количество жертв по-прежнему может увеличиться, так как поисковая операция продолжается.

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