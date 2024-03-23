СК наградит мужчину, который обезвредил террориста в «Крокус Сити Холле»

Михаил пришел на концерт в «Крокус Сити Холл» вместе с женой. Он смог обезвредить одного из террористов, когда тот перезаряжал оружие.

Мужчина рассказал о том, что террорист хладнокровно расстреливал людей, а затем стал двигаться в их с супругой сторону. Поравнявшись с ними, террорист начал перезаряжать автомат.

Тогда Михаил оттолкнул жену, обежал преступника, схватил одной рукой автомат, а второй стал наносить террористу удары по голове. Ему на помощь поспешил другой зритель, он тоже нанес преступнику несколько ударов, и вместе они смогли его нокаутировать.

«Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет. Я должен был напасть на этого преступника», — сказал мужчина в эфире телеканала «Россия 24».

После чего Михаил нашел супругу, и они покинули «Крокус Сити Холл».

Председатель СК России Александр Бастрыкин узнал об этом поступке и поручил представить мужчину к ведомственной награде.

«В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

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