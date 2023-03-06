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МЧС: около 25 мм осадков за сутки выпало в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-okolo-25-mm-osadkov-za-sutki-vypalo-v-apsheronskom-rajone
МЧС: около 25 мм осадков за сутки выпало в Апшеронском районе
Фото t.me/tipich_apsheronsk

Из-за ливней 6 марта произошли локальные участки скопления воды на автодороге в районе улицы Рябиновой в Апшеронске.

По данным МЧС, автодорогу не перекрывали. На месте работает водооткачивающая техника муниципалитета. Подтопленных придомовых территорий и домов нет. Реки из русел не выходили. Обращений от жителей о подтоплении не поступало. Сейчас интенсивность осадков снижается.

Организована работа оперативной группы Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона для мониторинга гидрологической обстановки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Апшеронска 6 марта сообщили о подтоплениях после сильного ливня. В соцсетях очевидцы сообщили о том, что часть улиц города ушли под воду. Так, о подтоплениях сообщают жители домов в частном секторе в районе улицы Железнодорожной. Также жители сообщили о том, что подтоплена трасса в сторону в сторону Нефтегорска. По прогнозам синоптиков, до 8 марта в Краснодарском крае выпадет 60% от месячной нормы осадков.

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