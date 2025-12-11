Матвей Сафонов не пропустил ни одного мяча за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Атлетиком»

Матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Пари Сен-Жермен» и «Атлетиком» прошел в ночь с 10 на 11 декабря.

Для экс-вратаря ФК «Краснодар», голкипера французского клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова игра стала второй подряд в основном составе команды. Сафонов замещает основного вратаря парижан Люку Шевалье, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Российский вратарь провел на поле весь матч и сохранил свои ворота «сухими». Игра закончилась со счетом 0:0. После нее на счету Матвея Сафонова два сыгранных на ноль матча за основу «ПСЖ» и 180 минут за клуб в сезоне-2025/2026.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-игрок «Краснодара» Сафонов назвал долгожданным дебют в «ПСЖ» в этом сезоне. Российский вратарь Матвей Сафонов 6 декабря провел первый матч за французский «Пари Сен-Жермен» в этом сезоне. Команда сыграла против «Ренна» со счетом 5:0.

