«Мацестинская долина» в Сочи получила статус объекта культурного наследия

Согласно приказу губернатора Краснодарского края, архитектурный ансамбль санатория «Мацестинская долина» в Сочи внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

На территории главного, первого, второго корпуса санатория и парка установили режим использования земель «Реставрация и приспособление объекта культурного наследия», следует из документа на сайте краевой администрации.

Ансамбль санатория построили в 1950-е годы в Хостинском районе Сочи. ООО «Санаторий Мацестинская долина» зарегистрировали в 2004 году, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи ограничили перепрофилирование санаториев.

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