Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Мацестинская долина» в Сочи получила статус объекта культурного наследия

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/matsestinskaya-dolina-v-sochi-poluchila-status-obekta-kulturnogo-naslediya
«Мацестинская долина» в Сочи получила статус объекта культурного наследия
Фото из соцсетей

Согласно приказу губернатора Краснодарского края, архитектурный ансамбль санатория «Мацестинская долина» в Сочи внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

На территории главного, первого, второго корпуса санатория и парка установили режим использования земель «Реставрация и приспособление объекта культурного наследия», следует из документа на сайте краевой администрации.

Ансамбль санатория построили в 1950-е годы в Хостинском районе Сочи. ООО «Санаторий Мацестинская долина» зарегистрировали в 2004 году, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи ограничили перепрофилирование санаториев.

Читайте также: для дома купца Манусси в Новороссийске утвердили границы и зоны охраны.

Статьи
Трава, которая лечит: секретные свойства папоротника
Трава, которая лечит: секретные свойства папоротника
Топ-5 мест, которые стоит посетить в Анапе
Топ-5 мест, которые стоит посетить в Анапе
Врач скорой помощи назвал первые действия при ДТП с пострадавшими
Врач скорой помощи назвал первые действия при ДТП с пострадавшими
Топ-5 упражнений для худых рук
Топ-5 упражнений для худых рук
15 самых известных высказываний Михаила Задорнова
15 самых известных высказываний Михаила Задорнова
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях