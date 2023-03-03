Новые нормы строительства в курортной зоне утвердили в Сочи

Новые местные нормы градостроительного проектирования вступят в силу с 7 марта. Согласно изменениям, строить в курортной зоне разрешат только санатории и пансионаты. Кроме того, в Сочи ограничили перепрофилирование санаториев.

В местных нормативах закрепили предельные параметры гостиниц, санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждений исходя из их удаленности от береговой линии.

«Санаторно-курортная отрасль имеет градообразующее значение для нашего города. По поручению главы Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского уделяем особое внимание ее развитию, расширяя возможности для инвестиционной деятельности. Но при этом по четким, регламентированным правилам. В соответствии с внесенными изменениями в курортной зоне, которую закрепят в новом генплане, возможно строить только санатории и пансионаты. Для действующих санаторно-курортных организаций запрещено их перепрофилирование в гостиницу или апартаменты», — сказала замглавы Сочи Инна Петухова.

Также местные нормативы градостроительного проектирования дополнили нормативными показателями плотности застройки территориальных зон. Согласно внесенным поправкам, гостиница не может занимать всю площадь участка. Застройщику нужно оставить достаточную территорию под парковую зону.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец отметил, что изменения вводят более жесткие требования по проектированию гостиниц.

«Новые нормы ограничивают высотность и уменьшают плотность застройки, при этом площадь зеленых зон увеличивается. Обязательно учитываем их при работе над проектом генерального плана Сочи», — цитирует Литвинеца пресс-служба администрации Сочи.

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