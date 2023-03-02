В Сочи планируют изменить санитарные границы 1969 года, утвержденные Минздравом РСФСР

Сейчас границы включают территорию от реки Шепси до реки Псоу на Черноморском побережье. На северо-востоке — по водоразделу Главного Кавказского хребта, на юго-западе — по морской акватории в 500 м от побережья.

Приказ Минздрава РСФСР «Об утверждении границ округа и зон горно-санитарной охраны Черноморского Побережья Краснодарского края от Анапы до Сочи» был принят в 1969 году и он до сих пор действует. Сейчас эти зоны сдерживают возможности строительства объектов ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры, которые необходимы с учетом роста числа жителей и увеличивающегося турпотока.

Кроме того, границы и зоны санитарной охраны, согласно федеральному закону, должны быть поставлены на государственный кадастровый учет, поэтому существующие границы нуждаются в серьезном обновлении.

Разработка и утверждение проекта необходимы для реализации программы развития курорта, рассчитанной до 2030 года. Она предусматривает проекты по реконструкции и строительству ливневой канализации и очистных сооружений, систем водоснабжения и берегозащиты в рамках нового генплана.

Новый проект зон после доработки Минздрав РФ направит на согласования во все федеральные учреждение, сообщает МЦУ Сочи.

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