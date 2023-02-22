До конца сентября на госэкспертизу направят первоочередные проекты развития Сочи
Утвержденные Минстроем РФ графики работ соблюдаются по всем мероприятиям развития курортного города.
Документы будут полностью готовы в III квартале 2023 года. После комплекты проектной документации направят в госэкспертизу. К первоочередным мероприятиям относятся пять объектов развития инфраструктуры и водоотведения на участках для многодетных семей, три объекта магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в Лазаревском и Адлерском районах.
Кроме того, среди первоочередных объектов — магистральный водовод от резервуаров «Чайфабрика», канализационный коллектор в микрорайоне «Соболевка», водоснабжение района «Благодать» и четыре проекта берегоукрепления и отсыпки пляжей в Лазаревском районе.
«Набранный темп проектирования позволит нам уже в текущем году приступить к строительно-монтажным работам по всем первоочередным мероприятиям программы комплексного развития. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах», — рассказал директор департамента реализации проектов комплексного развития Константин Салиев.
Уже рассмотрели и утвердили все проектные решения, в том числе трассировку линейных объектов и их технические характеристики в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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