В Сочи для строительства соцобъектов зарезервировали в проекте генплана более 770 га земель
На этих землях планируется строительство 170 детских садов, 61 школы, 68 объектов дополнительного образования.
Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации курорта Дмитрий Литвинец.
«Общая площадь территории, зарезервированной для размещения соцобъектов, составляет 771 га. В частности, проектом генплана предлагается размещение на этих землях 170 детских садов, 61 школы, 68 объектов дополнительного образования. Проектировщики предлагают создать четыре больших образовательных кластера, которые будут находиться в разных районах Большого Сочи», — рассказал Литвинец.
Также внимание уделят развитию культурного кластера. Для этого планируется построить 46 объектов культурно-просветительского назначения. Кроме того, планируют возведение крупных комплексов с бассейнами в Центральном и Лазаревском районах, спорткомплекса в Нижней Хобзе, зала тяжелой атлетики в Соболевке. Вошло в план и оборудование площадок с уличными тренажерами, оборудованием для воркаута. На зарезервированных землях планируется возведение более 10 больниц и более 40 поликлиник, сообщает ТАСС.
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