Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи для строительства соцобъектов зарезервировали в проекте генплана более 770 га земель

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dlya-stroitelstva-sotsobektov-zarezervirovali-v-proekte-genplana-bolee-770-ga-zemel
В Сочи для строительства соцобъектов зарезервировали в проекте генплана более 770 га земель
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

На этих землях планируется строительство 170 детских садов, 61 школы, 68 объектов дополнительного образования.

Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации курорта Дмитрий Литвинец.

«Общая площадь территории, зарезервированной для размещения соцобъектов, составляет 771 га. В частности, проектом генплана предлагается размещение на этих землях 170 детских садов, 61 школы, 68 объектов дополнительного образования. Проектировщики предлагают создать четыре больших образовательных кластера, которые будут находиться в разных районах Большого Сочи», — рассказал Литвинец.

Также внимание уделят развитию культурного кластера. Для этого планируется построить 46 объектов культурно-просветительского назначения. Кроме того, планируют возведение крупных комплексов с бассейнами в Центральном и Лазаревском районах, спорткомплекса в Нижней Хобзе, зала тяжелой атлетики в Соболевке. Вошло в план и оборудование площадок с уличными тренажерами, оборудованием для воркаута. На зарезервированных землях планируется возведение более 10 больниц и более 40 поликлиник, сообщает ТАСС.

Читайте также: за неделю с проектом генплана Сочи в специальных офисах ознакомились более 1 тыс. человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С
Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях