С начала недели с проектом генплана Сочи в специальных офисах ознакомились более 1 тыс. человек
Общество
10.02.2023 18:04
Об этом 10 февраля сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. В Сочи открыли пять специальных офисов для ознакомления с проектом генплана: по одному в каждом районе и дополнительный в Красной Поляне.
«Офисы для ознакомления с проектом генплана в Сочи открыты с начала недели. Их уже посетили более 1 тыс. наших жителей. Благодарю всех сочинцев за активность», — написал Копайгородский в Telegram.
Он рассказал, что 10 февраля во время рабочего объезда Лазаревского района посетил один из таких офисов и пообщался там с местными жителями.
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