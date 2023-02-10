С начала недели с проектом генплана Сочи в специальных офисах ознакомились более 1 тыс. человек

Об этом 10 февраля сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. В Сочи открыли пять специальных офисов для ознакомления с проектом генплана: по одному в каждом районе и дополнительный в Красной Поляне.

«Офисы для ознакомления с проектом генплана в Сочи открыты с начала недели. Их уже посетили более 1 тыс. наших жителей. Благодарю всех сочинцев за активность», — написал Копайгородский в Telegram.

Он рассказал, что 10 февраля во время рабочего объезда Лазаревского района посетил один из таких офисов и пообщался там с местными жителями.

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