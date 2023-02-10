В проекте генплана Сочи предусмотрели строительство второй ж/д линии между Туапсе и Адлером
Экономика
10.02.2023 07:18
Об этом рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Сочи.
В проекте генплана Сочи предусматривается создание второй железнодорожной ветки между Туапсинским районом и Адлером. Новая линия соединит станцию Кривенковскую в Туапсинском районе и Адлер. Предполагается, что железнодорожную ветку проложат по предгорной и горной местности.
В проекте генплана также предусмотрена реконструкция ж/д линии Туапсе — Адлер и строительство третьей очереди обхода Сочи в Адлерском и Лазаревском районах для разгрузки действующей в данный момент дороги, сообщает ТАСС.
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