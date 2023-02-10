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В проекте генплана Сочи предусмотрели строительство второй ж/д линии между Туапсе и Адлером

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-proekte-genplana-sochi-predusmotreli-stroitelstvo-vtoroj-zh-d-linii-mezhdu-tuapse-i-adlerom
В проекте генплана Сочи предусмотрели строительство второй ж/д линии между Туапсе и Адлером
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Сочи.

В проекте генплана Сочи предусматривается создание второй железнодорожной ветки между Туапсинским районом и Адлером. Новая линия соединит станцию Кривенковскую в Туапсинском районе и Адлер. Предполагается, что железнодорожную ветку проложат по предгорной и горной местности.

В проекте генплана также предусмотрена реконструкция ж/д линии Туапсе — Адлер и строительство третьей очереди обхода Сочи в Адлерском и Лазаревском районах для разгрузки действующей в данный момент дороги, сообщает ТАСС.

Читайте также: офисы и «горячую линию» открыли в Сочи для ознакомления с генпланом.

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