Офисы и «горячую линию» открыли в Сочи для ознакомления с генпланом

Жители курорта смогут получить подробную информацию о планируемых для размещения общественных пространств, социальных объектов, а также о развитии транспортной инфраструктуры и функциональном зонировании.

Предложения по проекту генплана, размещенном на официальном сайте администрации города, принимают сотрудники офисов. Ежедневно разработчики вносят изменения в предварительный проект согласно замечаниям сочинцев.

Откорректированная версия с учетом предложений будет опубликована в системе «Генплан Сочи РФ» в конце февраля перед началом общественных слушаний.

«Разработку нового генерального плана ведем в тесном сотрудничестве с нашими жителями. С августа 2022 года на базе департамента архитектуры функционировал штаб по ознакомлению сочинцев с концепцией генерального плана. Более 1,5 тыс. предложений от жителей и гостей курорта были направлены для учета в разработке проекта», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрий Литвинец.

Во всех районных сходах граждан участвуют сотрудники отдела территориального планирования. Они дают жителям разъяснения.

«Организованы и регулярные выезды во все населенные пункты города в целях ознакомления населения с генеральным планом на местности. Предполагаем, что в Год архитектуры общее число жителей, принявших участие в обсуждении генплана составит свыше 400 тыс. человек, практически все взрослое население. Для этого открыты офисы во внутригородских районах», — заключил директор департамента.

«Горячая линия» для взаимодействия с населением в рамках подготовки генплана — +7-938-465-2023. Адреса офисов для разъяснения по генплану можно посмотреть на сайте администрации Сочи.

В марте 2023 года проведут общественные обсуждения по рассмотрению генплана. После финальной корректировки с жителями не позднее 1 апреля документ опубликуют в Федеральной государственной системе территориального планирования. Согласование проекта запланировано до 1 июля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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