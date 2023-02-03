В Сочи построят школу и детский сад на улице Краснодонской
Об этом 3 февраля сообщил глава города-курорт Алексей Копайгородский.
На улице Краснодонской в Центральном районе города-курорта построят школу на 1 тыс. 500 мест и детский сад на 500 мест. Строители уже готовят участок, проводят инженерные изыскания.
«Заключены договоры на проектирование объектов. Это инвестиционный проект, который мы реализуем в рамках комплексного развития территории», — написал глава Сочи в Telegram.
Алексей Копайгородский отметил, что в районе улицы Краснодонской есть большие промышленные площади, которые много лет не использовались. При этом этот микрорайон очень нуждается в социальной инфраструктуре. Также планируют расширить дорогу. Всего в Сочи сейчас строятся 38 социальных объектов.
Читайте также: в Сочи приступили к строительству нового корпуса на 80 мест для детского сада на улице Партизанской.
- Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
- Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России