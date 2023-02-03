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В Сочи построят школу и детский сад на улице Краснодонской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-postroyat-shkolu-i-detskij-sad-na-ulitse-krasnodonskoj
В Сочи построят школу и детский сад на улице Краснодонской
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 3 февраля сообщил глава города-курорт Алексей Копайгородский.

На улице Краснодонской в Центральном районе города-курорта построят школу на 1 тыс. 500 мест и детский сад на 500 мест. Строители уже готовят участок, проводят инженерные изыскания.

«Заключены договоры на проектирование объектов. Это инвестиционный проект, который мы реализуем в рамках комплексного развития территории», — написал глава Сочи в Telegram.

Алексей Копайгородский отметил, что в районе улицы Краснодонской есть большие промышленные площади, которые много лет не использовались. При этом этот микрорайон очень нуждается в социальной инфраструктуре. Также планируют расширить дорогу. Всего в Сочи сейчас строятся 38 социальных объектов.

Читайте также: в Сочи приступили к строительству нового корпуса на 80 мест для детского сада на улице Партизанской.

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