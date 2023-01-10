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В Сочи приступили к строительству нового корпуса на 80 мест для детского сада на улице Партизанской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pristupili-k-stroitelstvu-novogo-korpusa-na-80-mest-dlya-detskogo-sada-na-ulitse-partizanskoj
В Сочи приступили к строительству нового корпуса на 80 мест для детского сада на улице Партизанской
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 10 января сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Блок на 80 мест для детского сада № 125 строят на улице Партизанской в Лазаревском районе. На месте работают около 10 единиц техники. Строители подготовили площадку для свай.

«В детсад ходят более 200 особенных детей. Создадим для юных сочинцев самые лучшие условия для их реабилитации и развития. Кадровые вопросы уже решены, специалисты прошли специальные курсы. Коллектив здесь слаженный и профессиональный, в активе победа во всероссийском конкурсе среди лучших дошкольных образовательных учреждений инклюзивной направленности. Территорию учреждения благоустроим, обновим игровые площадки. Новый блок встретит ребят к новому учебному году», — написал в Telegram Алексей Копайгородский.

Кроме того, осенью в Сочи достроят детский сад в микрорайоне Бытха на 300 мест. В Год архитектуры в городе планируют начать проектировать и строить еще 15 новых детсадов. Глава города добавил, что все подходящие участки для строительства соцобъектов резервируются — это одна из ключевых задач генплана города, который сейчас разрабатывают вместе с жителями.

Читайте также: новый корпус детского сада открыли в хуторе Адагум.

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