Для дома купца Манусси в Новороссийске утвердили границы и зоны охраны

Доходный дом купца Дмитрия Манусси является объектом культурного наследия краевого значения и расположен на углу улиц Советов, Карла Маркса и Новороссийской Республики в историческом центре города-героя.

Для доходного купеческого дома утвердили границы охраняемой территории. В границы охраняемой территории вошло здание, его архитектурные элементы: ажурный кованый козырек и балкон на кронштейнах с растительным орнаментом.

Двухэтажный особняк с элементами барокко построил греческий купец Дмитрий Манусси в конце 1880-х годов. На втором этаже особняка размещались городская управа и дума, затем в годы первой русской революции — совет рабочих депутатов Новороссийска. Затем дом приспособили под жилье.

После войны в здании разместили почту и телеграф. С 1960-х годов доме находится музыкальная школа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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