В Краснодаре восстанавливают ограду Дворца наказного атамана на улице Красноармейской

Ограда дворца наказного атамана Кубанского казачьего войска — единственный подлинный элемент существовавшего в 1894-1942 годах дворцово-паркового ансамбля.

Строение занимало квартал между улицами Коммунаров, Постовой, Красноармейской и Пушкина и состояло из атаманского дома, парка и каменной ограды по периметру. Фрагмент этой ограды является памятником архитектуры.

«Судьба ограды Дворца наказного атамана волнует многих краснодарцев. Законодательство в области госохраны объектов культурного наследия возлагает на собственника обязанность заботиться о должном состоянии принадлежащего ему объекта», — сказал вице-губернатор края Роман Лузинов.

Замглавы региона также добавил, что краевое управление охраны объектов культурного наследия выдало разрешение на работы и контролирует их ход. Специалисты отреставрируют подлинную кладку и элементы кирпичного декора ограды. Поздние элементы разберут и воссоздадут по аналогии с сохранившимися. На объекте уже установили ограждение и приступили к демонтажу. Реставрацию планируют завершить до начала учебного года.

Атаманский дворец построили в 1893-1894 годах при наказном атамане Кубанского казачьего войска Якове Маламе. Здание проектировал брат атамана и областной архитектор Николай Малама. В 1895 году установили каменную ограду и заложили сад. Дворец взорвали в августе 1942 года советские подрывники, чтобы он не достался немецким оккупантам.

В 1950-1951 годах на фундаменте дворца построили школу № 48, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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