Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре восстанавливают ограду Дворца наказного атамана на улице Красноармейской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vosstanavlivayut-ogradu-dvortsa-nakaznogo-atamana-na-ulitse-krasnoarmejskoj
В Краснодаре восстанавливают ограду Дворца наказного атамана на улице Красноармейской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ограда дворца наказного атамана Кубанского казачьего войска — единственный подлинный элемент существовавшего в 1894-1942 годах дворцово-паркового ансамбля.

Строение занимало квартал между улицами Коммунаров, Постовой, Красноармейской и Пушкина и состояло из атаманского дома, парка и каменной ограды по периметру. Фрагмент этой ограды является памятником архитектуры.

«Судьба ограды Дворца наказного атамана волнует многих краснодарцев. Законодательство в области госохраны объектов культурного наследия возлагает на собственника обязанность заботиться о должном состоянии принадлежащего ему объекта», — сказал вице-губернатор края Роман Лузинов.

Замглавы региона также добавил, что краевое управление охраны объектов культурного наследия выдало разрешение на работы и контролирует их ход. Специалисты отреставрируют подлинную кладку и элементы кирпичного декора ограды. Поздние элементы разберут и воссоздадут по аналогии с сохранившимися. На объекте уже установили ограждение и приступили к демонтажу. Реставрацию планируют завершить до начала учебного года.

Атаманский дворец построили в 1893-1894 годах при наказном атамане Кубанского казачьего войска Якове Маламе. Здание проектировал брат атамана и областной архитектор Николай Малама. В 1895 году установили каменную ограду и заложили сад. Дворец взорвали в августе 1942 года советские подрывники, чтобы он не достался немецким оккупантам.

В 1950-1951 годах на фундаменте дворца построили школу № 48, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Гулькевичском районе отреставрируют церковь Пресвятой Богородицы в селе Новомихайловском.

Статьи
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Главные правила этикета за столом
Главные правила этикета за столом
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Как сделать укол самому себе
Как сделать укол самому себе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях