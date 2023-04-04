В Гулькевичском районе отреставрируют церковь Пресвятой Богородицы в селе Новомихайловском
Церковь Пресвятой Богородицы в селе Новомихайловском построена в «псевдорусском» стиле кирпичной архитектуры и является образцом зодчества начала ХХ века.
По словам вице-губернатора Романа Лузинова, храм находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому главная задача — восстановить его.
«Сейчас специалисты готовятся приступить к первому этапу — противоаварийным работам. Обязательным условием является сохранение уникальных особенностей этого памятника архитектуры, определенных в качестве предмета охраны», — добавил замглавы региона.
После историко-архивных и натурных исследований архитекторы определили элементы, которые представляют историко-культурную значимость и подлежащие обязательному сохранению. К предмету охраны отнесли градостроительные характеристики, архитектурно-художественное решение фасадов, а также архитектурные особенности интерьеров здания.
Храм начали строить в 1910 году. В 1938 году здание продали колхозу «Боец труда». Долгие годы в здании храма находились подсобные помещения, ремонтные мастерские и хранилище зерна. В 1990 году здание безвозмездно передали обществу православных верующих, после чего церковь начали возрождать.
Работу по сохранению объектов культурного наследия в Краснодарском крае ведут по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего в крае сохранилось более 80 объектов культурного наследия религиозного назначения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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