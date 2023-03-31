В Сочи отреставрировали фасады насосной станции в Мацесте
Здание насосной станции в Хостинском районе является памятником архитектуры федерального значения. Его построили в 1934 году на берегу реки Мацеста.
«Специалисты усилили бетонные конструкции перекрытий, колонн и балок, отремонтировали кровлю здания, отреставрировали фасады, воссоздали утраченные элементы лепного декора», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.
Он добавил, что в дальнейшем планируют привести в порядок помещения насосной станции, чтобы их можно было использовать. Территорию объекта благоустроят. Это позволит вернуть здание в хозяйственный оборот города.
Насосную станцию в Мацесте возвели по проекту архитектора Ивана Жолтовского в стиле «сталинского ампира», характерного для построек того времени. Здание перестало эксплуатироваться после того, как утратило свое функциональное значение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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