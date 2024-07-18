Массовые отключения света в Краснодаре продлятся как минимум до 21 июля

Такое решение приняли специалисты АО «СО ЕЭС» Кубанское региональное диспетчерское управление», чтобы избежать перегрузок на оборудовании и линиях электропередачи.

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о продлении ограничений поставок электроснабжения до конца этой недели. Жители разных районов города могут остаться без света ежедневно с 12:00 до 21:00.

«Мы понимаем, это вызывает огромные неудобства. Но нам всем необходимо набраться терпения», — написал глава Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара назвал микрорайоны, которые останутся без света.

Отключения затронут жителей северо-западной, западной и юго-западной частей города, района Ростовского шоссе, Фестивального, Юбилейного, Славянского, Московского, Молодежного микрорайонов, а также Витаминкомбината, Лориса и станицы Елизаветинской,

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