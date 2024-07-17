Блэкаут: мэр Краснодара назвал микрорайоны, которые останутся без света

Из-за сильной жары на энергооборудование оказывается большая нагрузка. В связи с этим в краевой столице будут временно отключать свет, чтобы избежать перегрузки систем.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, в зону ограничений попали подстанции АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросети»: Витаминкомбинат, РИП, ЗИП, Ангарская 1 СШ, Западная-2, Водозабор и Военгородок.

«Ежедневно с 12:00 до 18:00 потребители по указанным питающим центрам могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения», — написал мэр Краснодара в Telegram.

Наумов уточнил, что временные отключения — вынужденная мера в такую погоду. Они затронут жителей западной и юго-западной частей города, Фестивального, Юбилейного, Славянского, Московского, Молодежного микрорайонов, а также Витаминкомбината.

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