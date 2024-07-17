Более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Электроэнергия пропала в Центральном округе 17 июля около 11:15.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «В-111», «В-112» и 8 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц: Ставропольской, Бургасской, Айвазовского, Димитрова, Лесной, Малой, Ковтюха, Ключевой, Степной, Майкопской, Пионерской, Керченской, Таманской, 9 Января, 1-го и 2-го проезда Вишневого. Также света нет в домах на 1, 2, 3, 4 и 5 проездах Артельный.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в центре краевой столицы планируют в полдень.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отключения света 16 июля коснулись почти 40% энергосистемы Краснодара. Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций перевели в повышенный режим готовности.