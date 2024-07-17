На Кубани резко взлетел спрос на электрогенераторы из-за перебоев со светом

Кубань накрыла аномальная жара, техника не справляется. По краю регистрируются отключения электроэнергии. В такой ситуации остро встает вопрос об альтернативных источниках энергии.

Владислав Макаров работает в магазине оптики. По его словам, отключения электричества в этом году бывали часто, но пока магазин справляется. Помогает бесперебойник, но его хватает всего на полчаса.

«В прошлом году вообще такого не было. Сейчас постоянно вырубают днем, видимо, из-за жары. О покупке генератора пока не задумываемся, а так да, возможно» ― говорит житель Краснодара Владислав Макаров.

Генераторы электроэнергии стали резко популярны среди кубанцев. В некоторых магазинах за неделю купили столько же устройств, сколько в целом за год. Такой важный прибор в период отключения электричества стоит выбирать с умом.

«В первую очередь надо посмотреть на количество потребителей, какая суммарная мощность у вас будет. Вы должны понимать четко: у вас сплит-система, варочная панель, холодильник и так далее. Генератор должен быть на 10-15 кВт хотя бы», ― рассказывает менеджер инженерно-технического магазина Григорий Албул.

Тем не менее для подстраховки подойдет любой генератор. В крае проблемы с электричеством связаны с аномальной жарой, днем уже несколько дней столбики термометров поднимаются до + 40 °С. Некоторые жители кубанской столицы не ощутили на себе перебои.

― Да я даже не заметил. Спал, проснулся, не было, минут через 5 дали.

― Вечером пришел, по приборам посмотрел, сбрасывалось, но свет уже был.

― Свет отключали в 23:00 и включали.

Отрезанными от света за минувшие сутки оказались почти все районы Кубани. Это было связано с аварийным отключением энергоблока на Ростовской АЭС. К концу дня его удалось запустить в работу, потребители были оперативно запитаны.

«Сейчас с наступлением периода экстремально высоких температур на юге складывается сложная режимно-балансовая ситуация. Буквально вчера зафиксирован абсолютный исторический рекорд потребления мощности в энергосистеме юга ― почти 21 тыс. МВт», ― отмечает директор филиала системного оператора единой диспетчерской системы «Кубанское РДУ» Сергей Антипов.

Среднемесячная температура июля этого года выше почти на 4,5 градуса, по сравнению с прошлым годом. Потребление увеличилось на 11,5%.

«Если здание телеканала «Кубань 24» окажется без света, то нам поможет мощный электрогенератор на 60 кВт. Его хватит, чтобы обслужить серверную и центральную аппаратную. Это значит, что эфир не прервется», ― сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

Чтобы избежать в жару перегрузки электрооборудования, энергетики решили ограничивать подачу электричества. До 19 июля отключать свет по краю могут с 12:00 до 18:00.

Читайте также: порядка 250 подстанций за 15 минут отключились в Краснодаре. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском, Западном и Карасунском округах краевого центра 17 июля около 15:00.