Блэкаут на Кубани: порядка 250 подстанций за 15 минут отключились в Краснодаре

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском, Западном и Карасунском округах краевого центра 17 июля около 15:00.

Прикубанский округ

В Прикубанском округе были отключены 103 подстанции. Без света остались жители улиц Гусника, Профессора Рудакова, Лодыгина, Мечникова, Кулибина, Туполева, Вольной, Дружбы, Западной, Зеленой, Лекарственной, Полевой, Солнечной, 2-й Тихой, 3-й Дорожной, 3-й Урожайной, 5-й Дорожной, Хлебосольной, Чернышева, Апрельской, Батайской, Думской, Каменной, Ромашковой, Сквозной, Спокойной, Целиноградской, Новотитаровской, Полевой, Малиновой, Звездной, Ушакова, Центральной, Атамана Николаева, Ейского шоссе, 1-й Первомайской, Дальней, Зеленой, Светлой, Степной, Вольной, Дружбы, Солнечной.

Около 15:15 отключились еще 82 подстанции. Электричества нет на улицах Абрикосовой, Виноградной, Вишневой, Восточной, Грушевой, Малиновой, Ореховой, Персиковой, Сиреневой, Цветочной, Южной, Сливовой, Яблоневой, Анапской, Круговой, Доватора, Толбухина, Славянской, Толстого, Красных Партизан, Сочинской, Темрюкской, Панфилова, Заполярной, Менделеева, Крымской, 1,2,3 проездах Толбухина, Туапсинской, Черняховской, 4 Линии.

Карасунский округ

В Карасунском округе из-за аварии отключились 36 подстанций. Без света остались дома на улицах Тихой, Белградской, Ильской, Сербской, Донбасской, Победы, Черногорской, Веселой, Дорожной, Капитальной, Степной, Юбилейной Восточной, Гагарина, Зеленой, Комсомольской, Школьной, Евдокимовской, Богданченко, Савина, Солнечной, сообщает МЦУ Краснодара.

Западный округ

Отключены 13 подстанций. Без света дома на улицах Кубанка, Минской, переулке Обозном, Харьковской, Проспекте Чекистов, Вольной, Думенко, Коллекторной, Алма-Атинской, Академика Трубилина.

Новость дополняется…

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Кубани предупредили о массовых отключениях света 17 июля из-за жары.