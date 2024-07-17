Жителей Кубани предупредили о массовых отключениях света 17 июля из-за жары

В связи с аномальной жарой до +41 °С в Краснодарском крае вводят временные ограничения энергоснабжения. Решение об этом приняли сотрудники филиала АО «СО ЕЭС» «Кубанское РДУ» после анализа текущей загрузки сети.

Тихорецкий, Ленинградский, Тимашевский, Славянский и Юго-Западный энергорайоны уже получили уведомления об ограничениях подачи электричества.

По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ из-за аномальной жары оборудование энергосистемы подвергается значительным нагрузкам, преимущественно в дневные часы, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: мэр Краснодара назвал микрорайоны города, которые останутся без света 17 июля. Из-за сильной жары на энергооборудование оказывается большая нагрузка. В связи с этим в краевой столице будут временно отключать свет, чтобы избежать перегрузки систем.