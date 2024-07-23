Массовая драка из-за громкой музыки произошла в Кореновске, зачинщика арестовали

Сообщение о драке возле школы № 17 на улице Красной поступило в полицию 21 июля.

По информации из соцсетей, конфликт начался из-за замечания по поводу громкой музыки. Затем завязалась драка, в которой участвовало, по словам очевидцев, не менее 40 человек. Также разные стороны конфликта говорили о ноже с одной стороны и перцовом баллончике с другой.

На место происшествия прибыл ближайший наряд полиции. Один из нападавших при задержании применил в отношении сотрудника полиции физическую силу.

Кроме того, местный житель рассказал, что неизвестный нанес ему телесные повреждения во время конфликта.

Правоохранители установили и задержали нападавшего 20-летнего парня. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве, сопряженным с неповиновением требованию представителя власти. Его арестовали на 5 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

Идет следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится под контролем в краевом управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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