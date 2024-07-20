Трое местных жителей пострадали в жестоком побоище в станице Крыловской

Массовая драка произошла 18 июля около магазина на улице Красной в станице Крыловской Ленинградского района.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве и перерос в побоище, в котором активно и в качестве свидетелей участвовали не менее 20 человек. Участники драки избивали оппонентов ногами и трубами.

На место прибыли сотрудники полиции и остановили драку. Восемь участников доставили в отдел для разбирательств. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Пострадали трое местных жителей. Им назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В ходе мониторинга соцсетей выявлена информация о том, что на месте происшествия якобы находился сотрудник полиции, который не принял мер по прекращению конфликта. Эта информация была немедленно проверена. Установлено, что в момент происшествия на месте происшествия не было полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, есть костяк дебоширов-кочевников, из-за которых они боятся вечером ходить по улицам и отпускать детей в парк, что и стало причиной массовой драки.

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