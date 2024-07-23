В полиции опровергли информацию о массовой драке у школы в Кореновске

В ходе мониторинга соцсетей выявлена информация о том, что в городе Кореновске произошла массовая драка между группой граждан и молодым человеком. Данная информация является недостоверной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Звонок о том, что у школы № 17 Кореновска происходит драка, в ОМВД РФ по Кореновскому району из службы «112» поступил 21 июля.

На место происшествия незамедлительно прибыл ближайший наряд полиции. Местный житель пояснил, что неизвестный человек, в ходе конфликта, нанес ему телесные повреждения.

Стражи порядка установили и задержали нарушавшего общественный порядок гражданина 2004 года рождения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Кореновским районным судом ему назначено наказание — административный арест на 5 суток.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю призывает граждан, представителей СМИ и активных пользователей Интернета быть внимательными и бдительными, использовать информацию исключительно из проверенных, официальных источников.

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