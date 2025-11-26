Маринованные яйца: простой рецепт по-корейски

«Мэёк-лан» или «маяк-кэран» — маринованные яйца по-корейски — это очень популярная азиатская закуска, покорившая гурманов во всем мире. Всего-то сваренные всмятку или вкрутую яйца, лук, чеснок, соевый соус и специи, а получается что-то фантастическое.

Маринованные яйца в соевом соусе присутствуют во многих азиатских кухнях. Например, в Японии они известны как «рамэн». К нам же это блюдо попало все-таки из Кореи. В усовершенствованной версии, с ключевыми отличиями от классического рецепта — большим количество зеленого лука, чеснока и перца. Теперь «Маяк кэран» или «Мэёк-лан» один из трендов корейской кухни. Это блюдо подают в ресторанах за «бешеные деньги», обсуждают в социальных сетях, а мы его легко приготовим дома.

Мэёк-лан — маринованные яйца

Сначала мы попробуем сделать маринованные яйца по упрощенному рецепту. Для начинающих. Яйца получатся в меру острыми, сладковатыми и, увидите, очень вкусными.

Чтобы приготовить маринованные яйца по-корейски нам понадобятся:

Яйца — 6-8 шт.

Вода — 100-120 мл (примерно ½ стакана)

Соевый соус — 60 мл (¼ стакана)

Рисовый уксус — 2 ст. л.(можно заменить обычным или яблочным)

Сахар — 1-2 ст. л.

Лук — ½ небольшой луковицы,

Зеленый лук — 1-2 перышка

Чеснок — 2-3 зубчика

Красный молотый перец или хлопья чили — 1.5 — 2 ст. л. (регулируем остроту по своему вкусу и предпочтениям)

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Семена кунжута — 1 ч. л.

Как готовим:

Сварим яйца всмятку до кремообразного состояния желтка или полностью вкрутую. Пока яйца остывают, приготовим маринад.

В миске среднего размера смешиваем воду, соевый соус, рисовый уксус и сахар. Хорошо перемешиваем, чтобы сахар растворился. Добавляем маринаду ароматы: репчатый лук, нарезанный тонкими полукольцами, мелко нарубленный зеленый лук, выдавленный через пресс чеснок и хлопья красного перца. Тщательно перемешиваем.

Попробуем и при необходимости выправляем вкус: добавляем больше сахара для баланса, соевого соуса для солености и того самого пятого вкуса умами, перца для остроты). Ориентируемся на свои предпочтения.

Очищенные яйца опускаем в стеклянную банку или контейнер с крышкой. Заливаем приготовленным маринадом так, чтобы он полностью покрывал яйца. Закрываем банку или контейнер крышкой и отправляем в холодильник мариноваться. Нужно, как минимум 4-6 часов, идеально на ночь или даже на сутки. За 6 часов яйца пропитаются базовым вкусом, за ночь приобретут насыщенный вкус и красивый красноватый оттенок.

Перед подачей аккуратно достаем яйца из маринада, слегка сбрызгиваем кунжутным маслом и посыпаем семенами кунжута. Кстати, маринованный лук выбрасывать не нужно. Он тоже очень вкусный. Его можно подавать как гарнир.

Маринованные яйца «Профи» с готовой пастой Кочуджан

Почему бы нам не попробовать еще один, на этот раз аутентичный способ приготовления маринованных яиц по-корейски?! Он даст более густой, насыщенный вкус. Главное найти корейскую перцовую пасту. В помощь нам специальные азиатские магазинчики или безграничные возможности маркетплейсов.

Для приготовления нам понадобятся:

Вода — 80-100 мл (пол стакана)

Кочуджан (корейская перцовая паста) — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Рисовый уксус — 1 ст. л.

Сахар или мед — 1 ст. л.

Чеснок — 2-3 зубчика

Зеленый лук — 1-2 перышка

Лук — ¼ шт.

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Как готовим:

Смешиваем кочуджан с небольшим количеством воды и разводим до состояния пасты. Добавляем остальные ингредиенты для маринада, хорошо перемешиваем. Заливаем очищенные яйца и маринуем так же, как в основном рецепте.

Азиатские хитрости:

Если мы не уверены в своей любви к острому, регулируем остроту начиная с 1 ст. ложки хлопьев чили.

Стеклянная тара (контейнер или банка) подходит идеально. Пластик может впитывать запахи.

Дольше 3-4 дней держать яйца в маринаде не нужно. Белок может стать «резиновым».

Эксперименты с маринадом приветствуются. В него можно добавить тонко нарезанный имбирь, немного тертой груши или пару ложек кетчупа для легкой кислинки и густоты.

Маринованные яйца — прекрасная закуска к пиву, дополнение к рису, ризотто, гречневой лапше, удону или фунчезе. Хороши они и просто как самостоятельная закуска.

Приятного аппетита! Пусть эти яйца не оставят вас равнодушными!

