Мама посадившего в поле самолет «Сочи — Омск» летчика живет в Адлере

Герой дня, экстренно посадивший самолет в Новосибирске, Сергей Белов — потомственный пилот.

Он мечтал стать летчиком с самого детства, как его родные. Дед был военным штурманом — он служил в Североморске, из армии демобилизовался в звании майора и должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Отец работал в авиакомпании «Уральские авиалинии», как и сам Сергей. Он был пилотом-инструктором, отличником воздушного транспорта. Владимир Белов награжден Орденом «Трудового Красного знамени» за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

В соцсетях сообщают, что мама летчика живет в Адлере. Об аварии она узнала из новостей.

«У нас и папа, и дедушка были летчиками, династия продолжается. Папа погиб, тоже сажал самолет, хоронили всем Адлером. А Сергей сразу поступил в университет гражданской авиации. Выучился и начал летать. Сейчас он позвонил, сказал «мам, я тебе сам перезвоню», — рассказывает мать Сергея Белова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет «Сочи — Омск» экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Предварительной причиной экстренной посадки самолета «Сочи — Омск» стал отказ гидравлической системы. Транспортное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна.