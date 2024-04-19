Мама девочки «с маской Бэтмена» рассказала об операции по удалению рубцов

Луну Феннер, которая родилась с большим родимым пятном на лице, в апреле привезли в Санкт-Петербург для удаления рубцов на лице.

По словам матери девочки Кэрол Сантос, у ее дочери из-за рубцов не закрываются глаза. Врачи осмотрели девочку с удаленным большим невусом на лице перед операцией и поговорили с ее мамой. Питерские хирурги планируют удалить рубцы, которые остались после предыдущего хирургического вмешательства. Операция пройдет в 5 этапов. Первый этап начнется 19 апреля.

Кэрол Сантос рассказала, что Луна хорошо себя чувствует, но немного напугана перед операцией

«Я немного волнуюсь, но это нормально. Мне сложно объяснить ей, что происходит. И я пытаюсь ей рассказывать обо всем постепенно, [объяснять] маленькими шагам», — рассказал мать девочки.

Также мать девочки сообщила, что кожу для пересадки будут брать только с правой части головы, а кожа на лбу для пересадки плохо подходит. Хирурги проведут операцию таким образом, чтобы избежать деформации лица девочки, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Луна Феннер и ее мать Кэрол Сантос впервые прилетели на лечение в Краснодаре в октябре 2019. Они отказались от предложенного американскими врачами четырехлетнего курса операций. А краснодарский лазерный хирург Павел Попов предложил лечить Луну Феннер по уникальной методике. В декабре 2021 года стало известно, что краснодарские врачи полностью сняли «маску Бэтмена» с лица девочки Луны. В апреле этого года стало известно о том, что девочка с «маской Бэтмена» снова вернется на лечение в Россию спустя три года.

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