Девочка с «маской Бэтмена» снова вернется на лечение в Россию спустя три года

Речь идет о юной жительнице США — Луне Феннер, которая несколько лет назад проходила лечение в Краснодаре из-за редкого родимого пятна на лице.

В окружении семьи девочки с «маской Бэтмена» сообщили, что она в апреле снова вернется в Россию. В предыдущий раз они с мамой были в РФ в 2021 году.

Отмечается, что в этот раз семья Феннер приедет на лечение не в Краснодар, а в Санкт-Петербург. Там девочке из США будут делать пластическую операцию по устранению дефектов кожи, чтобы исправить ошибки предыдущего врача, сообщает «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Луна Феннер и ее мать Кэрол Сантос впервые прилетели на лечение в Краснодаре в октябре 2019. Они отказались от предложенного американскими врачами четырехлетнего курса операций. А краснодарский лазерный хирург Павел Попов предложил лечить Луну Феннер по уникальной методике. В декабре 2021 года стало известно, что краснодарские врачи полностью сняли «маску Бэтмена» с лица девочки Луны.