Новое лицо девочки с «маской Бэтмена» после лечения в Краснодаре показали в сети

Луна Феннер, которую из-за огромного родимого пятна на лице назвали девочкой «с маской Бэтмена», недавно переехала с родителями в Бразилию.

Ранее девочка жила с родителями в Майями. Луна собиралась весной этого года вернуться в Россию, так как ей требовалось провести некоторые фотодинамические процедуры на веках.

Поездку отменили в связи с тем, что у матери Луны обнаружили заболевание. Ранее женщина рассказывала, что ей сложно забеременеть из-за диабета. Сейчас мать Луны проходит лечение на своей родине в Бразилии.

По словам матери, в Бразилии Луна в школу и нашла новых друзей. На видео, которое опубликовала мать девочки, все меньше видны следы лазерных процедур. Лицо Луны стало менее стянуто шрамами. Ребенок, которому с раннего возраста выпало много испытаний, выглядит счастливым, пишет «Комсомольска правда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Луна Феннер и ее мать Кэрол Сантос впервые прилетели на лечение в Краснодаре в октябре 2019. Они отказались от предложенного американскими врачами четырехлетнего курса операций. А краснодарский лазерный хирург Павел Попов предложил лечить Луну Феннер по уникальной методике. В декабре 2021 года стало известно, что краснодарские врачи полностью сняли «маску Бэтмена» с лица девочки Луны.