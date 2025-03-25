Малый и средний бизнес на Кубани: что изменилось за 10 лет

Малое и среднее предпринимательство — один из важнейших факторов социально-экономического развития Кубани и неотъемлемая часть краевой экономики. Какие изменения произошли в сфере МСП за последние 10 лет?

С 2015 года число субъектов малого и среднего предпринимательства на Кубани выросло на 41,5 тыс. единиц, что составляет 15,5 %. Субъекты МСП являются важнейшим элементом социально-экономической системы региона и составляют 87,4 % от всех хозяйствующих субъектов Краснодарского края.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году количество субъектов МСП в Краснодарском крае составляло 267,1 тыс. единиц. По итогам 2024 года Кубань впервые за рассматриваемый период преодолела «планку» в 300 тыс. единиц — число субъектов МСП составило 308,5 тыс.

На Кубани сосредоточен 41,0 % от всех субъектов малого и среднего бизнеса в Южного федерального округа.

Также стоит отметить, что в течение последних 10 лет Краснодарский край стабильно занимает первое место по количеству МСП среди регионов Южного федерального округа и четвертое — в аналогичном общероссийском рейтинге, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. По числу индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами МСП, Кубань находится на третьем месте после Москвы и Московской области.

«Сегодня экономика Краснодарского края, как и весь регион в целом, демонстрируют уверенное развитие. Особую роль в этом играет малый и средний бизнес. По итогам прошлого года на Кубани зарегистрировано 308,5 тыс. субъектов МСП, что на 5% больше, чем в 2023 году. На малых и средних предприятиях заняты 1,3 млн человек. Это почти 45% от всех работающих жителей края», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава края неоднократно подчеркивал важность малого и среднего бизнеса для экономики Кубани.

«Вы хорошо знаете потребности людей, наиболее гибко и оперативно реагируете на изменения. Но самое главное — создаете рабочие места, обеспечиваете конкурентную среду на рынке и напрямую влияете на качество жизни в регионе», — отметил Кондратьев.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Высокие показатели, которые малый и средний бизнес демонстрирует последние 10 лет были бы невозможны без мер господдержки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за 2024 год малый и средний бизнес региона получил 10 млрд рублей из краевых фондов — Фонда микрофинансирования и Фонда развития бизнеса.

«В Краснодарском крае налажена эффективная система всесторонней поддержки бизнеса на всех этапах его развития. Наши фонды занимают лидирующие позиции в стране и продолжают совершенствовать свои программы. Так, в 2024 году Фонд микрофинансирования стал лидером в России по объему предоставляемых предпринимателям микрозаймов — выдал более 2,5 млрд рублей (более 900 микрозаймов). В десятке гарантийных организаций страны и Фонд развития бизнеса — по его поручительствам кубанские предприниматели смогли взять кредиты на развитие своего дела на сумму 7,8 млрд рублей. А всего за год малый и средний бизнес получил из краевых фондов более 10 млрд рублей», — сказал глава региона.

По словам главы региона, за льготными микрозаймами чаще всего обращаются представители сельскохозяйственной, производственной сферы и грузоперевозок. В краевом Фонде микрофинансирования действует 20 различных программ, по которым предоставляют займы до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев по ставкам от 0,1% до 6,5% годовых мобильным, конкурентоспособным и готовым к современным вызовам предпринимателям.

Также поддержку субъектам МСП оказывают Фонды развития промышленности, инноваций, Центр поддержки экспорта и Агентство по привлечению инвестиций.

Сегодня кубанские предприниматели могут получить помощь на всех этапах — от проработки бизнес-плана и запуска производства до выхода на экспорт. Губернатор Кондратьев неоднократно подчеркивал, что краевые власти готовы продолжать оказывать поддержку проектов, которые востребованы на рынке и будут способствовать повышению качества жизни, чтобы МСП оставался мобильным, конкурентоспособным и готовым к современным вызовам.

«Школа молодого предпринимателя»

Одним из эффективных инструментов поддержки МСП стал проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых», созданный по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Проект для поддержки молодежного предпринимательства запустили в 2021 году. Его реализацией занимаются краевой Фонд развития бизнеса и департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона. С момента запуска поддержку в рамках проекта получили почти 11 тыс. молодых предпринимателей.

Стать участниками проекта могут люди в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках «Школы молодого предпринимателя» их обучают основам ведения бизнеса, используя современные методы обучения. В их числе модульное обучение в офлайн и онлайн форматах, мастер-классы, сессии с экспертами, а также отраслевые мастер-классы. В итоге участники, защитившие свои бизнес-проекты, получают льготные микрозаймы в Фонде микрофинансирования, также им возмещают часть затрат на приобретение оборудования и нематериальных активов. То есть в «Школе» не только учат, как вести бизнес, но и помогают воплотить в жизнь собственный бизнес-проект.

«Проект создали по инициативе губернатора Краснодарского края для молодых и начинающих предпринимателей от 18 до 35 лет. За время существования проекта в нем приняли участие более 10 тыс. человек и создали более тысячи субъектов МСП. Проект дает возможность пройти обучение и получить льготный займ в фонде микрофинансирования под низкий процент. «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» — не просто обучающая программа, это кузница предпринимателей новой волны. Главная задача программы — научить вести прибыльный бизнес с поддержкой государства», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Обучение бесплатное, и его уже прошли свыше 10,7 тыс. молодых людей, они проработали и защитили 797 бизнес-проектов, 779 участников прошли программу индивидуального наставничества. Благодаря этому проекту создано более 1,5 тыс. новых субъектов МСП, а также появилось свыше 1 тыс. самозанятых.

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